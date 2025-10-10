DIF Morelia invita a la 2ª Carrera “Pinktate de Rosa”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Presidenta Honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, invita a la ciudadanía a inscribirse a la 2ª Carrera Atlética “Pinktate de Rosa”, que se llevará a cabo el domingo 19 de octubre, con salida en Catedral de Morelia y recorridos de 3 y 5 kilómetros.

El evento forma parte del programa de actividades de la campaña “Prevenir es Vivir”, con el respaldo del Gobierno del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a mujeres supervivientes de cáncer de mama o que aún lo enfrentan, con prótesis mamarias externas y mangas oncológicas.

Paola Delgadillo, Presidenta del DIF Morelia, subrayó la importancia de sumarse a esta causa solidaria: “Cada inscripción representa un gesto de empatía y apoyo para las mujeres que han enfrentado el cáncer. Invitamos a todas las familias a participar y a llenar de color rosa las calles de nuestra ciudad”, destacó.