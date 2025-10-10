Morelia

DIF Morelia invita a la 2ª Carrera “Pinktate de Rosa”

Los registros continúan este fin de semana en distintos puntos de la ciudad
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Presidenta Honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, invita a la ciudadanía a inscribirse a la 2ª Carrera Atlética “Pinktate de Rosa”, que se llevará a cabo el domingo 19 de octubre, con salida en Catedral de Morelia y recorridos de 3 y 5 kilómetros.

El evento forma parte del programa de actividades de la campaña “Prevenir es Vivir”, con el respaldo del Gobierno del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a mujeres supervivientes de cáncer de mama o que aún lo enfrentan, con prótesis mamarias externas y mangas oncológicas.

Paola Delgadillo, Presidenta del DIF Morelia, subrayó la importancia de sumarse a esta causa solidaria: “Cada inscripción representa un gesto de empatía y apoyo para las mujeres que han enfrentado el cáncer. Invitamos a todas las familias a participar y a llenar de color rosa las calles de nuestra ciudad”, destacó.

Para facilitar el proceso, el DIF Morelia tendrá stands de inscripción habilitados este fin de semana en las plazas comerciales Las Américas y Escala, los Clubes Tres Marías y Britania, la Plaza de Armas, la Ciclovía dominical y el Parque Lineal del Boulevard García de León, donde las y los morelianos podrá realizar su registro y resolver cualquier duda sobre la carrera.

El donativo es de 350 pesos para adultos y 250 para niñas y niños menores de 12 años, e incluye playera conmemorativa, número de participante, hidratación y medalla al finalizar. Quienes prefieran hacerlo directamente pueden acudir a las oficinas centrales del DIF Morelia (Vicente Barroso de La Escayola No. 135, Col. La Estrella) o al Centro Administrativo Morelia (CAM) (Eduardo Ruiz No. 570, Col. Centro Histórico) en horario de oficina de lunes a viernes.

Con este llamado, el DIF Morelia reitera su compromiso de fomentar la participación ciudadana en actividades que promuevan la salud, la solidaridad y la esperanza.

