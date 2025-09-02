DIF Morelia invita a conferencia gratuita de Gildardo Gallo en el Centro Spot

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El DIF Morelia que encabeza la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, invita a la conferencia gratuita del artista visual Gildardo Gallo, este martes 2 de septiembre a las 16:30 horas en el Centro Spot Morelia, como parte de las acciones que promueven el acceso a la cultura y el desarrollo integral de las juventudes.

Gildardo Gallo, fotógrafo mexicano radicado en Italia, ha trabajado con marcas como Armani y Ferragamo, y publicado en revistas como Vogue y Harper’s Bazaar. Su obra destaca por fusionar moda, psicología y simbolismo en una propuesta visual única que ha sido expuesta en ciudades como Florencia, Venecia y Guadalajara.

La conferencia se llevará a cabo en el Centro Spot Morelia, ubicado en avenida Guadalupe Victoria #2225, colonia Lomas del Tecnológico. La entrada es libre.

“La caja de los sueños” es una reflexión visual sobre los ciclos de la vida en etapas de siete años. A través de escenografías oníricas, esta propuesta invita a los asistentes a redescubrir sus emociones, aspiraciones y miedos, y con ello ofrecer una experiencia transformadora a través del arte, la fotografía y la introspección personal.