DIF Morelia, con más de 180 reportes de violencia contra adultos mayores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del DIF Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, informó que desde septiembre de 2024 han recibido más de 180 reportes de adultos mayores que han sido víctimas de algún tipo de violencia.

“Es decir, este primer año de gobierno hemos atendido 187 casos de reportes por omisión de cuidados, violencia económica y demás. Yo te diría que más o menos la mitad han sido por violencia económica (…)”, señaló el director durante una entrevista colectiva.

Respecto a la violencia económica, explicó que destacan situaciones relacionadas con el supuesto saqueo de recursos o el extravío de las tarjetas donde los adultos mayores reciben apoyos económicos por parte del gobierno.

En estos casos, comentó, se brinda acompañamiento a las víctimas para acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) e interponer la denuncia correspondiente, con el fin de que puedan obtener un repuesto de la tarjeta.

No obstante, el director añadió que en algunas ocasiones las víctimas deciden no dar seguimiento, ya que en varios casos los responsables suelen ser familiares o personas cercanas, y prefieren no proceder para evitar conflictos.

Además, mencionó que entre otros reportes de violencia se han atendido 40, de los cuales en cinco casos los adultos mayores fueron resguardados temporalmente en el asilo Miguel Hidalgo, mientras la FGE continuaba con las investigaciones y dictaba las medidas correspondientes.

Finalmente, Álvarez Lucio destacó que, del total de reportes, los focos rojos coinciden con zonas de alta incidencia delictiva, como Villas del Pedregal, Misión del Valle, Ciudad Jardín, Lomas de la Maestranza y Solidaridad.

