DIF Morelia celebra el Día de las Lenguas de Señas con jornada inclusiva en Plaza de Armas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional de las Lenguas de Señas, el DIF Morelia encabezado por la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, convirtió la Plaza de Armas en un espacio de aprendizaje y convivencia inclusiva con una jornada dedicada a la promoción de la Lengua de Señas Mexicana (LSM).

El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa estas actividades como parte de su compromiso por garantizar la participación plena de todas las personas en la vida comunitaria.

Durante la jornada, personas sordas e intérpretes de LSM ofrecieron dinámicas abiertas al público, enseñando el alfabeto manual, expresiones básicas de saludo y compartiendo la importancia de esta lengua, reconocida en México como parte de nuestro patrimonio lingüístico.