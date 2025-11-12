DIF Morelia alcanza 15 mil beneficiarios con entrega mensual de despensas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El DIF Morelia cuenta con un padrón de aproximadamente 15 mil despensas que se entregan cada mes a distintos sectores de la población, principalmente para adultos mayores y personas con discapacidad.
En entrevista, el director del DIF Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, explicó, a pregunta de MiMorelia.com, que existen distintos sectores que pueden acceder a estos apoyos, como: adultos mayores, personas con discapacidad y núcleos familiares con niños y niñas.
Por otra parte, señaló que las despensas también se gestionan cuando se suscita algún tipo de contingencia, como inundaciones u otros desastres derivados del impacto de fenómenos naturales.
“Estamos hablando con el DIF Estatal, con la directora correspondiente del área, para ver qué se puede hacer estos últimos meses del año, para que pueda haber mayor dotación de despensas (…)”, subrayó.
Álvarez Lucio indicó que estos apoyos dependen del DIF Estatal y Nacional, ya que forman parte de un programa de los tres órdenes de gobierno, por lo que se deben tramitar los permisos correspondientes para gestionar despensas extraordinarias, además de las que ya están contempladas en el padrón.
Añadió que en el DIF Municipal se cuenta con un registro de aproximadamente 15 mil personas que reciben este tipo de apoyos, de las cuales la mayoría son personas de la tercera edad.
Precisó que en este grupo poblacional, que también incluye a personas con discapacidad, se entregan más de 6 mil apoyos, seguido de los núcleos familiares con niños, niñas o lactantes.
En este tenor, el director indicó que cada despensa se adecúa conforme a las necesidades del grupo poblacional al que va dirigida; por ejemplo, en las destinadas a familias con niños se incluyen alimentos con los que pueden preparar papillas.
Álvarez Lucio señaló que actualmente se encuentran en la entrega de la séptima dotación de nueve, y en caso de que detecten sobrantes, las despensas se resguardan para que, en caso de no ser reclamadas, se gestione ante el DIF Estatal y Nacional su reasignación a otras jornadas o, en su caso, para familias afectadas por alguna contingencia.
rmr