DIF Morelia alcanza 15 mil beneficiarios con entrega mensual de despensas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El DIF Morelia cuenta con un padrón de aproximadamente 15 mil despensas que se entregan cada mes a distintos sectores de la población, principalmente para adultos mayores y personas con discapacidad.

En entrevista, el director del DIF Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, explicó, a pregunta de MiMorelia.com, que existen distintos sectores que pueden acceder a estos apoyos, como: adultos mayores, personas con discapacidad y núcleos familiares con niños y niñas.

Por otra parte, señaló que las despensas también se gestionan cuando se suscita algún tipo de contingencia, como inundaciones u otros desastres derivados del impacto de fenómenos naturales.

“Estamos hablando con el DIF Estatal, con la directora correspondiente del área, para ver qué se puede hacer estos últimos meses del año, para que pueda haber mayor dotación de despensas (…)”, subrayó.