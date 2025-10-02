DIF Morelia abre solicitudes de apoyos gratuitos a mujeres con cáncer de mama

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El DIF Morelia que encabeza la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, abrió la recepción de solicitudes para la entrega gratuita de prótesis mamarias externas y mangas oncológicas, en el marco de la campaña del mes de octubre “Prevenir es Vivir”.

Esta acción busca respaldar a mujeres que enfrentan el cáncer de mama, brindándoles recursos que contribuyen a su recuperación física y emocional.

El Gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa esta iniciativa como parte de una estrategia integral de salud y acompañamiento, en la que la prevención, la detección temprana y el acceso a apoyos médicos son esenciales para salvar vidas y mejorar la situación de quienes han atravesado la enfermedad.

Las prótesis mamarias externas ayudan a recuperar la seguridad personal, mientras que las mangas oncológicas son fundamentales para controlar el linfedema, una complicación frecuente en el tratamiento del cáncer de mama. Para la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, “brindar este tipo de apoyos significa acompañar a las mujeres en su proceso de recuperación integral, no solo física, sino también emocional”, destacó.