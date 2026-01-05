Diciembre cierra con 134 personas remitidas a la FGE en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el mes de diciembre, en Morelia, 134 personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por distintos motivos, como portación de armas de fuego y delitos contra la salud, informó Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.

En rueda de prensa, donde se dieron a conocer los resultados en materia de seguridad correspondientes al mes de diciembre, Alarcón Olmedo subrayó que se tuvo un cierre de año con los niveles más bajos en el delito de homicidio doloso, al registrarse nueve casos.

“También se están atacando delitos de alto impacto en contra del patrimonio de las y los morelianos, particularmente el robo a casa habitación, el robo a comercio, el robo de vehículo con y sin violencia, y el robo a transeúnte”, indicó.