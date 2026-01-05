Diciembre cierra con 134 personas remitidas a la FGE en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el mes de diciembre, en Morelia, 134 personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por distintos motivos, como portación de armas de fuego y delitos contra la salud, informó Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.
En rueda de prensa, donde se dieron a conocer los resultados en materia de seguridad correspondientes al mes de diciembre, Alarcón Olmedo subrayó que se tuvo un cierre de año con los niveles más bajos en el delito de homicidio doloso, al registrarse nueve casos.
“También se están atacando delitos de alto impacto en contra del patrimonio de las y los morelianos, particularmente el robo a casa habitación, el robo a comercio, el robo de vehículo con y sin violencia, y el robo a transeúnte”, indicó.
Aunado a esto, señaló que se han llevado a cabo otros operativos que han permitido reducir distintas situaciones de violencia, como la detención de personas con armas de fuego, la recuperación de vehículos con reporte de robo y los operativos conjuntos con otras corporaciones de seguridad para el decomiso de pirotecnia.
En este tenor, precisó que, durante el mes de diciembre, 428 personas fueron remitidas al Centro de Atención Municipal por incumplir el Reglamento de Orden y Justicia Cívica de Morelia.
Mientras que, en el mismo periodo, 134 personas fueron puestas a disposición de la FGE por portación de arma de fuego, delitos contra la salud y algunos casos relacionados con homicidio. Además, informó que se logró la recuperación de 36 vehículos con reporte de robo.
Adicionalmente, Alarcón Olmedo subrayó la coordinación que se tiene con las corporaciones de seguridad estatales y federales, así como la incorporación de la Policía Morelia al C5, aspecto que les permite captar y atender de manera más rápida los reportes en la capital michoacana, recalcó.
