¡Di ‘sí, acepto’ entre jirafas! Zoo de Morelia alista bodas para San Valentín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Prepárate para una experiencia tan salvaje como romántica: este 14 de febrero, el Zoológico de Morelia volverá a ser testigo de historias de amor, con su ya tradicional jornada de bodas en la plataforma de jirafas.

Imagina decir “sí, acepto” rodeado de naturaleza, con la elegante mirada de una manada de jirafas reticuladas como testigos de tu compromiso. Un entorno fuera de lo común, perfecto para parejas que buscan una forma original y simbólica de celebrar su unión.