¡Di ‘sí, acepto’ entre jirafas! Zoo de Morelia alista bodas para San Valentín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Prepárate para una experiencia tan salvaje como romántica: este 14 de febrero, el Zoológico de Morelia volverá a ser testigo de historias de amor, con su ya tradicional jornada de bodas en la plataforma de jirafas.
Imagina decir “sí, acepto” rodeado de naturaleza, con la elegante mirada de una manada de jirafas reticuladas como testigos de tu compromiso. Un entorno fuera de lo común, perfecto para parejas que buscan una forma original y simbólica de celebrar su unión.
📌 Plataforma de Jirafas, Zoológico de Morelia
🗓️ Miércoles 14 de febrero
🕛 De 12:00 a 16:00 horas
Aunque aún no se han revelado todos los detalles logísticos, el recinto anunció que pronto compartirá el proceso de registro y requisitos para las parejas interesadas. Por ahora, recomiendan ir "corriendo por los anillos".
Este evento forma parte de una serie de actividades especiales que el zoológico organiza cada San Valentín para acercar al público a sus espacios naturales de manera lúdica y afectiva.
Las parejas que han vivido esta experiencia en años anteriores destacan lo simbólico del lugar, la conexión con la naturaleza y el ambiente divertido como parte de su historia de amor.
SHA