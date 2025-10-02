Develan estatua de osa Yupik en el zoológico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del aniversario 55 del Zoológico Benito Juárez de Morelia, fue develada una escultura en homenaje a Yupik, la emblemática osa polar que habitó el recinto por más de 25 años y cuya vida dejó una huella profunda en la memoria de la ciudad.

La obra fue realizada por un colectivo de escultores y artesanos de León, Guanajuato, conocidos por su trabajo con mármol de los Altos de las Canteras.

“Es una pieza monolítica que combina dos técnicas: la parte superior, que representa a Yupik, fue cincelada con precisión, mientras que la base emula una barra de hielo, reflejando su hábitat natural”, detalló Julio César Medina Ávila, director del zoológico "Benito Juárez".