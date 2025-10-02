Develan estatua de osa Yupik en el zoológico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del aniversario 55 del Zoológico Benito Juárez de Morelia, fue develada una escultura en homenaje a Yupik, la emblemática osa polar que habitó el recinto por más de 25 años y cuya vida dejó una huella profunda en la memoria de la ciudad.
La obra fue realizada por un colectivo de escultores y artesanos de León, Guanajuato, conocidos por su trabajo con mármol de los Altos de las Canteras.
“Es una pieza monolítica que combina dos técnicas: la parte superior, que representa a Yupik, fue cincelada con precisión, mientras que la base emula una barra de hielo, reflejando su hábitat natural”, detalló Julio César Medina Ávila, director del zoológico "Benito Juárez".
La figura fue tallada completamente a mano, en una sola pieza de mármol blanco, con un peso superior a las 3.5 toneladas.
La escultura incluye dos placas conmemorativas: una dedicada a la vida y legado de Yupik, y otra que rinde homenaje a los trabajadores del zoológico que han fallecido en el cumplimiento de su labor. Esta última inicia con el nombre de Jesús Guzmán Villicaña, fundador del parque, e incluye figuras clave como el médico veterinario Eugenio Vásquez, a quien también se le planeaba rendir homenaje en vida.
“Ya teníamos fecha para el reconocimiento, pero no alcanzamos. Era obligado incluirlo en este aniversario”, expresó.
La escultura se exhibirá de forma permanente en la entrada principal del zoológico, justo en la Glorieta de los Jarrones, como parte del recorrido de bienvenida para visitantes.
