Devela Alfonso Martínez Programa de Fiestas Patrias 2025 en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con gran solemnidad y en el marco de una tradición centenaria, el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la develación del programa de actividades de las Fiestas Patrias 2025 en el Palacio Municipal. Este evento, realizado la esquina de las calles Allende y Galena del Centro Histórico, reafirma el compromiso del gobierno municipal con la promoción de los valores patrios y la celebración de la Independencia de México.

Acompañado por la síndica Susan Melissa Vásquez Pérez, regidores y regidoras, así como integrantes del gabinete legal y ampliado, el alcalde presentó una cartelera que incluye casi 100 actividades cívicas, artísticas, académicas y culturales para el disfrute de morelianos, turistas y visitantes durante todo el mes de septiembre. La ceremonia contó con el tradicional toque de bando a cargo de la Banda de Guerra de la Universidad Montrer, resaltando la importancia histórica de esta práctica que data del siglo XIX.

Este año, el programa destaca por su diversidad, incluyendo ceremonias como el Izamiento de Bandera Nacional en la Plaza Melchor Ocampo (1 de septiembre), el Grito de Independencia (15 de septiembre en el Palacio de Gobierno), el Desfile del 16 de septiembre, la ceremonia cívica y desfile cívico militar con motivo del CCLX Aniversario del Natalicio de José María Morelos y Pavón (30 de septiembre) y eventos culturales como la 4ta. Feria Internacional del Libro y la Lectura en plaza de Armas (del 26 de septiembre al 5 de octubre) en Plaza de Armas, el 7mo. Festival Nacional del Mariachi y Danza (28 de septiembre) en plaza Valladolid, celebraciones gastronómicas como el Día del Gaspacho y la Feria del Pozole y la Quesadilla.