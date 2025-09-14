Morelia

Detienen en Villas del Pedregal a operador del autobús que chocó contra tren en Edomex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción coordinada entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), este domingo 14 de septiembre fue detenido Gustavo Alfredo “N”, presunto responsable del accidente ferroviario ocurrido el pasado 8 de septiembre en Atlacomulco, Estado de México.

El detenido fue localizado en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en la ciudad de Morelia, y su captura se realizó en colaboración con autoridades del Estado de México (Edomex), a donde será trasladado para ser presentado ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

De acuerdo con las investigaciones, el accidente ocurrió cuando el operador de un autobús de pasajeros intentó ganarle el paso al tren sobre la carretera Atlacomulco-Maravatío, con dirección a la Ciudad de México.

Como resultado del impacto, 10 personas perdieron la vida y al menos 55 resultaron lesionadas, algunas de ellas con heridas de gravedad.

