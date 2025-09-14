Detienen en Villas del Pedregal a operador del autobús que chocó contra tren en Edomex

El detenido fue localizado en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en la ciudad de Morelia, y su captura se realizó en colaboración con autoridades del Estado de México (Edomex), a donde será trasladado para ser presentado ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

De acuerdo con las investigaciones, el accidente ocurrió cuando el operador de un autobús de pasajeros intentó ganarle el paso al tren sobre la carretera Atlacomulco-Maravatío, con dirección a la Ciudad de México.