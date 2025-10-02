Detienen en Villas del Pedregal a dos hombres con drogas tras reporte ciudadano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía de Morelia aseguraron a dos hombres en posesión de sustancias ilícitas en el fraccionamiento Villas del Pedregal, al poniente de la capital michoacana.

De acuerdo con la corporación municipal, la acción se derivó de un reporte ciudadano, lo que permitió la localización de los presuntos responsables. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar seguimiento al proceso legal correspondiente.