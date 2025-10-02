Morelia

Detienen en Villas del Pedregal a dos hombres con drogas tras reporte ciudadano

Los hombres fueron asegurados por la Policía de Morelia en posesión de sustancias ilícitas y quedaron a disposición de la Fiscalía
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía de Morelia aseguraron a dos hombres en posesión de sustancias ilícitas en el fraccionamiento Villas del Pedregal, al poniente de la capital michoacana.

De acuerdo con la corporación municipal, la acción se derivó de un reporte ciudadano, lo que permitió la localización de los presuntos responsables. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar seguimiento al proceso legal correspondiente.

La institución policial reiteró que su compromiso es actuar con firmeza y responsabilidad para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de Morelia.

