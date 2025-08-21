Detienen en Morelia a hombre acusado de fraude contra su propio hermano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, cumplimentó orden de aprehensión contra Juan Carlos “N”, por su posible relación en el delito de fraude procedimental, cometido en agravio de su hermano.
De acuerdo con las investigaciones, el 12 de diciembre de 2022, el imputado promovió un juicio agrario en contra de su hermano, ante el Tribunal Unitario Agrario, con la finalidad de obtener mejor derecho de posesión respecto de un predio ubicado en el ejido Emiliano Zapata, en este municipio.
Para acreditar lo anterior, ofreció como prueba documental una constancia de posesión expedida el 27 de febrero de 2022 por el Comisariado Ejidal, sustentada en una supuesta escritura pública falsa, relativa a un contrato de cesión de derechos a título gratuito.
Durante las investigaciones, la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera, reunió datos de prueba que vinculan a Juan Carlos “N” en los hechos, por lo que solicitó ante un Juez de Control, orden de aprehensión en su contra, misma que ya fue cumplimentada.
La FGE refrenda su compromiso de garantizar justicia y procurar la reparación del daño en favor de las víctimas de delito.
mrh