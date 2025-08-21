Detienen en Morelia a hombre acusado de fraude contra su propio hermano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, cumplimentó orden de aprehensión contra Juan Carlos “N”, por su posible relación en el delito de fraude procedimental, cometido en agravio de su hermano.

De acuerdo con las investigaciones, el 12 de diciembre de 2022, el imputado promovió un juicio agrario en contra de su hermano, ante el Tribunal Unitario Agrario, con la finalidad de obtener mejor derecho de posesión respecto de un predio ubicado en el ejido Emiliano Zapata, en este municipio.