Detienen en Morelia a empleado de centro de rehabilitación por homicidio de paciente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró la detención de José Luis “N”, empleado de un centro de rehabilitación, presunto responsable del homicidio de un paciente al interior de dichas instalaciones, ubicadas al Sur de Morelia.

Investigaciones realizadas por la Unidad de Investigación del Homicidio Doloso, permitieron establecer que en abril de 2024, los familiares de José Alejandro A., solicitaron el ingreso del joven a un centro especializado en prevención y control de adicciones, confiando en que recibiría atención profesional y segura.

Sin embargo, tras ser ingresado el 1 de mayo, el paciente fue agredido, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad; sin embargo, el 4 de mayo, cuando era trasladado de urgencia a un hospital, perdió la vida a causa de los golpes recibidos.

Como resultado de las diligencias, el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba que establecen la posible participación de José Luis “N”, trabajador del centro, en estos hechos. Con base en ello, se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación.