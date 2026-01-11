Detienen en EU a hombre que habría matado a joven en fiesta de Morelia hace 25 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con apoyo de autoridades estadounidenses, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión contra Salud “N”, presunto responsable del homicidio de un hombre, ocurrido en 2001 en la tenencia de San Nicolás Obispo, Morelia.

De acuerdo con las investigaciones, el 25 de noviembre de ese año, Salud “N” se encontraba en una fiesta cuando agredió físicamente a uno de los asistentes. Posteriormente, en la plaza principal de la localidad, intentó volver a atacar a la víctima arrojándole una teja.

Sin embargo, el proyectil impactó a Eduardo M., quien recibió un golpe en la cabeza. A consecuencia de la lesión, la víctima fue trasladada a recibir atención médica, pero falleció días después.

Tras las indagatorias correspondientes, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra el señalado.

En diciembre pasado, Salud “N” fue detenido en Estados Unidos por una causa diferente, y durante la revisión de antecedentes se identificó que contaba con una orden vigente por homicidio en México.

Agentes de la Unidad de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones, en coordinación con la Unidad de Aprehensiones, se trasladaron a Tijuana, Baja California, donde recibieron la custodia del detenido. Este domingo fue trasladado a Morelia, donde será presentado ante la autoridad correspondiente.

