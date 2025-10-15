Detienen armado a hombre señalado como generador de violencia en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el operativo Blindaje Morelia, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a un presunto integrante de una célula delictiva y generador de violencia del oriente de la capital en posesión de un arma de fuego.

El aseguramiento tuvo lugar en el fraccionamiento Villas del Oriente, donde los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano decomisaron al ahora indiciado un arma de fuego calibre .9 milímetros con nueve cartuchos útiles.

Además, trabajos de investigación e inteligencia relacionan al implicado como un presunto generador de violencia en esa zona del municipio, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente.