Detienen a tres hombres por presunto consumo de drogas en vía pública de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres personas fueron detenidas por elementos de la Policía de Morelia durante un recorrido de prevención en la colonia Fresnos Arboleda, tras ser sorprendidas presuntamente consumiendo sustancias psicotrópicas en la vía pública.

La información fue dada a conocer a través de las redes sociales oficiales de Policía Morelia, donde se informó que, al realizar las inspecciones correspondientes, los oficiales detectaron indicios relacionados con delitos contra la salud y aseguraron un vehículo que podría estar vinculado a los hechos.