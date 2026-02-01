Detienen a sujeto y recuperan camioneta robada, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre en posesión de un vehículo robado fue detenido por elementos de la Guardia Civil (GC) tras un operativo coordinado con el C5 Michoacán en Morelia, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con las fuentes, la mencionada unidad es una camioneta Mitsubishi Outlander, la cual fue detectada cuando intentaba salir de la ciudad, por lo que los uniformados la interceptaron y al revisarla confirmaron que cuenta con reporte de robo vigente.

Los oficiales aseguraron el automotor y a quien lo manejaba y los pusieron a disposición de la autoridad competente, la cual continuará con las diligencias respectivas del caso.

rmr