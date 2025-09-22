Morelia

Detienen a sujeto que asaltó a mano armada en domicilio de la colonia Industrial en Morelia

Fue detenido tras una persecución en la colonia Ejidal Tres Puentes
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un rápido despliegue policiaco, elementos de la Policía Morelia detuvieron a un sujeto que minutos antes había ingresado a robar a un domicilio de la colonia industrial.

Policía Morelia recibió el reporte de un sujeto que con un arma de fuego ingresó a un domicilio y posteriormente huyó a bordo de un vehículo.

La unidad fue ubicada y después de una persecución sobre el bordo del río, le dieron alcance a la altura de la Colonia Ejidal Tres Puentes.

Ahí, el sujeto fue detenido y la unidad asegurada.

