Detienen a sujeto acusado de agredir sexualmente a menor de edad en Jardín de las Rosas

El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para seguir el proceso legal
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia informó que atendió de manera inmediata un reporte en el Jardín de las Rosas, donde fue asegurado un sujeto señalado por presunta agresión sexual a una menor de edad.

El incidente fue reportado rápidamente por la ciudadanía, y de acuerdo con las autoridades locales, el sujeto fue detenido en el lugar y posteriormente puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con el proceso legal para dar seguimiento al caso.

El Gobierno de Morelia reitera su compromiso con la seguridad y la protección de los sectores más vulnerables de la población, especialmente en lo que respecta a niños, niñas y adolescentes, y asegura que continuará trabajando con responsabilidad y compromiso para proteger a los ciudadanos.

