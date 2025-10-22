Detienen a sujeto acusado de agredir sexualmente a menor de edad en Jardín de las Rosas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia informó que atendió de manera inmediata un reporte en el Jardín de las Rosas, donde fue asegurado un sujeto señalado por presunta agresión sexual a una menor de edad.

El incidente fue reportado rápidamente por la ciudadanía, y de acuerdo con las autoridades locales, el sujeto fue detenido en el lugar y posteriormente puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con el proceso legal para dar seguimiento al caso.