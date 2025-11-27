Detienen a sospechoso de incendiar el templo de la Sagrada Familia, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía Morelia detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de provocar un incendio al interior del templo de la Sagrada Familia, ubicado en la colonia Felícitas del Río.

De acuerdo con reportes preliminares, durante la mañana de este jueves se alertó a los cuerpos de emergencia sobre un incendio en una iglesia, localizada en la calle Ocampo. Oficiales y personal de Bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas.