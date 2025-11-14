Detienen a segundo implicado en el feminicidio de Virginia Karen en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de trabajos de inteligencia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, logró la detención de Samuel “N”, El Puma, señalado como el segundo presunto responsable de un feminicidio ocurrido el pasado 11 de julio en la colonia Valladolid, en Morelia.

De acuerdo con los datos de prueba recabados durante la investigación, ese día el investigado, en complicidad con otra persona que ya se encuentra detenida, privaron de la vida a Virginia Karen S., al interior de su domicilio.

Tras el hallazgo del cuerpo, personal de la FGE llevó a cabo las diligencias periciales y actos de investigación correspondientes, logrando establecer la posible participación de Samuel “N” en los hechos. Con base en las evidencias obtenidas, un juez de control emitió una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que en las próximas horas definirá su situación jurídica conforme a derecho.