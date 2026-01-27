Morelia

Detienen a presunto implicado en homicidio en Lomas de San Juanito

El aseguramiento se realizó tras un operativo en la zona; también fue localizado un vehículo con daños visibles relacionado con el ataque
Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- Policía Morelia atendió un reporte ciudadano relacionado con un hecho violento ocurrido en la colonia Lomas de San Juanito, donde una persona resultó fallecida por proyectil de arma de fuego.

Derivado de la intervención policial, oficiales implementaron un operativo de búsqueda en la zona, logrando el aseguramiento de una persona del sexo masculino, quien fue localizada en inmediaciones del lugar de los hechos y presentaba indicios relevantes para la investigación.

La persona asegurada fue trasladada conforme a los protocolos establecidos y puesta a disposición de la autoridad competente, a fin de que se determine su situación jurídica.

Durante las acciones operativas, también fue localizado y asegurado un vehículo presuntamente relacionado con los hechos, el cual presentaba daños visibles, por lo que el área fue acordonada para la preservación de indicios y el seguimiento de las diligencias correspondientes.

Policía Morelia mantiene su compromiso de colaborar con las autoridades investigadoras y de actuar con estricto apego a la ley, fortaleciendo las acciones que contribuyen a la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.

