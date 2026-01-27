Detienen a presunto implicado en homicidio en Lomas de San Juanito

La persona asegurada fue trasladada conforme a los protocolos establecidos y puesta a disposición de la autoridad competente, a fin de que se determine su situación jurídica.

Durante las acciones operativas, también fue localizado y asegurado un vehículo presuntamente relacionado con los hechos, el cual presentaba daños visibles, por lo que el área fue acordonada para la preservación de indicios y el seguimiento de las diligencias correspondientes.

Policía Morelia mantiene su compromiso de colaborar con las autoridades investigadoras y de actuar con estricto apego a la ley, fortaleciendo las acciones que contribuyen a la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.

SHA