Detienen a mujer tras robo de moto en Morelia; víctima la señala directamente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer fue detenida por agentes de la Policía de Morelia luego de que fuera señalada directamente por la víctima de un robo de motocicleta, ocurrido en la colonia Expropiación Petrolera.

De acuerdo con un reporte de la corporación, los oficiales acudieron de inmediato al lugar tras recibir un reporte urgente sobre el presunto robo. En cuestión de minutos, lograron ubicar y asegurar la motocicleta señalada y procedieron con la detención de la presunta responsable.

Como parte del protocolo, se realizaron las inspecciones correspondientes, así como la certificación médica de la mujer, quien fue trasladada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el inicio del proceso legal.

La unidad recuperada fue resguardada en el corralón oficial, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos.