Detienen a mujer de 21 años con droga en Morelia; andaba con 35 dosis de "cristal"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el operativo Blindaje Morelia, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), detuvieron a una mujer en portación 35 envoltorios que contenían sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina.

La detención de la mujer de 21 años de edad se realizó durante patrullajes de la Guardia Civil junto al Ejército Mexicano sobre la avenida Río Grande, donde encontraron a la joven deambulando sola durante la noche del martes anterior.