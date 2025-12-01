Detienen a maestro; lo acusan de extorsionar a estudiante de normal de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ejecutó una orden de aprehensión contra Edgar "N", maestro señalado como presunto responsable del delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de una estudiante de la Escuela Normal para Educadoras, ubicada en Morelia.

Según el comunicado oficial de la FGE, los hechos ocurrieron el pasado 29 de julio de 2024, cuando la joven comenzó a recibir llamadas y mensajes intimidatorios. A través de violencia psicológica, el ahora detenido le exigía que interviniera para permitir el ingreso irregular de una aspirante que no había sido aprobada por la institución educativa.

El caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión, que integró la carpeta de investigación y recabó las pruebas necesarias para solicitar la orden judicial. Una vez concedida por el Juez de Control, agentes ministeriales llevaron a cabo la detención de Edgar “N”.

Tras su arresto, el imputado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, que determinará su situación jurídica conforme al debido proceso y con base en la normatividad aplicable.

rmr