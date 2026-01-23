Detienen a médico de Farmacia Similares por presunto abuso sexual en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un médico fue detenido por elementos de la Policía de Morelia tras ser señalado por presunto abuso sexual en agravio de una mujer, en hechos ocurridos al interior de una farmacia ubicada sobre la avenida Francisco J. Mújica, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

De acuerdo con el parte informativo de la Policía de Morelia, el reporte fue recibido a las 14:20 horas del 23 de enero de 2026, a través de la base de radio Halcón, por lo que elementos del Sector Independencia, K9 Servicios Especiales, acudieron al sitio como parte de labores de prevención.

Al arribar al lugar, a las 14:35 horas, los oficiales se entrevistaron con personal de la farmacia. Minutos después, se presentaron una mujer y su madre, quienes solicitaron discreción sobre su identidad por temor, y señalaron que la femenina habría sido víctima de una agresión sexual por parte del médico que brindaba consulta en el establecimiento.

Según el testimonio recabado por la autoridad, la víctima refirió que el médico presuntamente le dio a ingerir una sustancia con un sabor distinto al de un medicamento. Posteriormente, al regresar con su madre para confrontarlo, la mujer tomó el teléfono celular del médico ante el temor de que hubiera sido fotografiada, observando en el dispositivo imágenes de otras mujeres.

Los agentes solicitaron al médico abrir la puerta de su consultorio, a lo cual se negó durante aproximadamente 25 minutos. Ante la negativa, y con apoyo de otros elementos, los policías ingresaron al lugar utilizando un ariete y aseguraron al masculino, identificado como Jairo Olaf Antúnez Valdés, de 38 años de edad.

El hombre fue trasladado al Centro de Detención Municipal para su valoración médica y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

