Detienen a joven en moto con presunta metanfetamina y marihuana, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En otra labor operativa en el Blindaje Morelia, agentes de la secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), realizaron el aseguramiento de una persona del sexo masculino en portación de 16 dosis de drogas y municiones.

Al patrullar sobre una brecha de terracería en la colonia Villas del Oriente, elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano localizaron al ahora detenido de 26 años de edad a bordo de una motocicleta, a quien le marcaron el alto para efectuarle una inspección.