Detienen a joven en moto con presunta metanfetamina y marihuana, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En otra labor operativa en el Blindaje Morelia, agentes de la secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), realizaron el aseguramiento de una persona del sexo masculino en portación de 16 dosis de drogas y municiones.
Al patrullar sobre una brecha de terracería en la colonia Villas del Oriente, elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano localizaron al ahora detenido de 26 años de edad a bordo de una motocicleta, a quien le marcaron el alto para efectuarle una inspección.
Tras lo anterior, le fueron decomisadas 13 bolsas de plástico con logos alusivos a un grupo delincuencial, cuyo contenido era el enervante conocido como marihuana. También le aseguraron tres dosis más con sustancia granulada blanca, al parecer metanfetamina.
Además, entre sus pertenencias le encontraron 10 cartuchos útiles, motivo por el que el detenido, la droga, los cartuchos, así como la motocicleta fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
