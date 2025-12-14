Detienen a hombre de 66 años tras cateo en la colonia Insurgentes de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró un inmueble, diversas dosis de droga y detuvo a una persona durante un cateo realizado en la colonia Insurgentes, en la ciudad de Morelia.

La diligencia fue ejecutada por la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto y derivó de una denuncia ciudadana que alertaba sobre posibles conductas ilícitas en un domicilio ubicado en la calle Miguel Hidalgo. Tras las investigaciones correspondientes, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo solicitó y obtuvo la orden judicial para llevar a cabo el cateo.

En el operativo participó personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).