Detienen a hombre de 66 años tras cateo en la colonia Insurgentes de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró un inmueble, diversas dosis de droga y detuvo a una persona durante un cateo realizado en la colonia Insurgentes, en la ciudad de Morelia.
La diligencia fue ejecutada por la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto y derivó de una denuncia ciudadana que alertaba sobre posibles conductas ilícitas en un domicilio ubicado en la calle Miguel Hidalgo. Tras las investigaciones correspondientes, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo solicitó y obtuvo la orden judicial para llevar a cabo el cateo.
En el operativo participó personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Durante la intervención, fueron aseguradas una bolsa de plástico transparente con sustancia granulosa cristalina con características propias de la metanfetamina, una cuchara metálica con residuos de la misma, una bolsa con vegetal verde seco con características similares a la marihuana, así como una báscula gramera.
De acuerdo con la FGE, el aseguramiento correspondió a un total de 11 gramos de metanfetamina, equivalentes a aproximadamente 275 dosis, y 743 gramos de marihuana, equivalentes a 148.6 dosis.
En el inmueble se encontraba Pedro “N”, de 66 años de edad, quien fue detenido por su posible relación en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.
La droga, los indicios asegurados, el inmueble y la persona detenida quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica conforme a la ley.
BCT