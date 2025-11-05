Detienen a hombre con droga y piedras al exterior del Congreso del Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue detenido este miércoles por la tarde sobre la avenida Madero, justo frente al Congreso del Estado, tras ser sorprendido por elementos de la Policía Morelia en posesión de piedras, envases de cristal y una bolsa con hierba verde con características propias de la marihuana.

El arresto ocurrió en medio de un grupo de personas que se encontraban en la zona a la espera del inicio de la sesión del Congreso, en la que se oficializaría la designación de Grecia Quiroz, viuda del fallecido Carlos Manzo, como presidenta municipal de Uruapan.