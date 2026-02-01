Detienen a hombre con cristal en Morelia durante patrullaje a caballo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante un recorrido de vigilancia en la capital michoacana, elementos del Agrupamiento de Equinos y Caninos de la Policía Morelia aseguraron a un hombre que presentaba una actitud agresiva.

Al realizarle una inspección, los agentes encontraron entre sus pertenencias una sustancia con características similares al cristal, por lo que procedieron a su detención.

El individuo fue trasladado ante la autoridad correspondiente en Justicia Cívica, donde se realizó su certificación médica y se determinará su situación jurídica.

Estas acciones forman parte de los operativos permanentes que buscan mantener la seguridad en las calles de Morelia y combatir el consumo y distribución de drogas.

