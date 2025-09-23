Detienen a dueño de autolavado señalado de violar a adolescente de 14 años, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a un hombre, propietario de un autolavado, por su posible participación en el delito de violación, cometido en agravio de una adolescente de 14 años de edad

De acuerdo con las indagatorias, en agosto de 2024, Mario Alberto “N” aprovechó que la víctima, en situación de vulnerabilidad, dormía en el autolavado de su propiedad para atacarla sexualmente.

El hecho fue investigado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, que recabó datos de prueba de la posible participación de Mario Alberto “N” en el delito, contra quien fue obtenida una orden de aprehensión.

El investigado fue detenido por policías de investigación y trasladado al Centro Penitenciario, donde el Juez de Control deberá resolver su situación legal.

