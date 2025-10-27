Detienen a dos hombres armados tras reporte de disparos en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de un reporte ciudadano, elementos de la Policía de Morelia detuvieron a dos hombres en posesión de armas de fuego en el fraccionamiento Villas del Pedregal. Los sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió cuando los oficiales realizaban recorridos de prevención y vigilancia y recibieron un reporte sobre detonaciones de arma de fuego en un edificio del mencionado fraccionamiento.
Al acudir al sitio, los policías detectaron a varios individuos dentro de un domicilio, identificando que dos de ellos portaban armas de fuego. Se procedió de inmediato con la detención de los presuntos responsables y el aseguramiento de dos armas cortas, calibre 9 mm y .380.
Los detenidos fueron identificados como Martín “N”, de 36 años de edad, y José Raúl “N”, de 27 años, quienes no contaban con permisos legales para la portación de arma de fuego. Ambos fueron trasladados a las instalaciones de la FGR para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
Con este operativo, la Policía de Morelia reafirma su compromiso con la seguridad de los morelianos, destacando la importancia de la denuncia ciudadana y la actuación inmediata ante cualquier riesgo para la población.
