Detienen a dos hombres armados tras reporte de disparos en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de un reporte ciudadano, elementos de la Policía de Morelia detuvieron a dos hombres en posesión de armas de fuego en el fraccionamiento Villas del Pedregal. Los sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El hecho ocurrió cuando los oficiales realizaban recorridos de prevención y vigilancia y recibieron un reporte sobre detonaciones de arma de fuego en un edificio del mencionado fraccionamiento.