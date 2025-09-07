Detienen a dos colombianos con droga y ligados a extorsión, en Morelia

Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- Derivado de la Estrategia Nacional Antiextorsión, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), logró la detención de dos personas de nacionalidad colombiana, presuntamente implicadas en delitos contra la salud y extorsión.

Durante un operativo interinstitucional realizado por la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), fueron detenidos Diego Alejandro “N” y Fabián Alberto “N” mientras portaban una sustancia con características propias de la metanfetamina.

Además, según informó la FGE, “de acuerdo a diversas denuncias recibidas a través del número 089, la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) obtuvo datos que relacionan a los detenidos en el delito de extorsión, bajo el supuesto de requerir el pago de deuda simulada (gota a gota)”.

El esquema conocido como “gota a gota” es una modalidad de extorsión que opera mediante préstamos exprés con altos intereses, en los que los cobradores presionan con amenazas a quienes no cumplen los pagos diarios.

El Ministerio Público continuará con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar la situación legal de los implicados.

rmr