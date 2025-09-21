Detienen a conductor ebrio que intentó cruzar valla en el Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Policía Morelia, aseguró un vehículo que era conducido por una persona en estado de ebriedad, hecho registrado en la colonia Centro.
El incidente ocurrió sobre la avenida Tata Vasco, entre Acueducto y Hospitales, donde oficiales detectaron la falta administrativa cuando el conductor intentó retirar la valla para pasar con su vehículo, poniendo en riesgo a personas que realizaban ejercicio.
Tras realizar la correspondiente infracción, el conductor y su acompañante agredieron y amedrentaron a los oficiales, por lo que ambos fueron detenidos y llevados al Centro de Detención Municipal; el vehículo fue remitido al corralón para garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.
Policía Morelia reitera el llamado a la ciudadanía a evitar conducir bajo los efectos del alcohol, ya que esta conducta representa un alto riesgo para la integridad de quienes circulan en la vía pública.
BCT