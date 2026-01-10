Detiene FGE a presuntos responsables de privar de la vida a una mujer en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó orden de aprehensión en contra de Neri Noé “N” y Rosa Morelia “N”, presuntos responsables del secuestro agravado de una mujer, ocurrido en el municipio de Morelia.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 20 de diciembre, una mujer arribó a un domicilio ubicado en la calle Andador Silene, colonia Lomas de la Ortiga, en compañía de la víctima, identificada como Rosa Lourdes M., quien fue privada de la libertad al ser amarrada a una silla por Neri Noé “N”, quien se encontraba en el lugar.

Esa misma noche, Rosa Morelia “N” y otras personas se llevaron a la víctima a un lugar desconocido y al día siguiente regresaron al domicilio, donde la golpearon en repetidas ocasiones. Posteriormente, ingresó al inmueble Neri Noé “N”, a quien le solicitaron privarla de la vida, hecho que fue consumado mediante asfixia.

Los hechos fueron investigados por la Fiscalía Especializada de Feminicidios, que recabó datos de prueba suficientes para establecer la posible participación de los investigados, por lo que se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

La y el investigado fueron detenidos por personal de la FGE y puestos a disposición del Juez de Control, quien habrá de resolver su situación jurídica conforme a derecho.

BCT