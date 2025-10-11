Morelia

Detiene FGE a José Adrián “N”, “El Cholo”, presunto responsable de feminicidio, ocurrido en Morelia

El detenido, en complicidad con otra persona, la asfixió con un cable, incendió su habitación y después ocultó el cuerpo en un pozo de agua
Detiene FGE a José Adrián “N”, “El Cholo”, presunto responsable de feminicidio, ocurrido en Morelia
ESPECIAL
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de trabajos de inteligencia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, logró la detención de José Adrián “N”, El Cholo, por su probable responsabilidad en el feminicidio de una mujer, ocurrido el pasado 11 de julio en la colonia Valladolid, en Morelia.

De acuerdo con los datos de prueba obtenidos durante la investigación, ese día, el investigado estranguló a Virginia Karen S., con un cable al interior de una vivienda ubicada sobre la avenida Río Grande, privándola de la vida. Posteriormente, con el apoyo de otra persona, incendió su habitación y, al día siguiente, arrojó el cuerpo de la mujer a un pozo de agua localizado en el patio del inmueble.

Tras el hallazgo del cuerpo, personal de la FGE llevó a cabo las diligencias periciales y de investigación correspondientes, logrando establecer la posible participación de José Adrián “N” en los hechos. Con base en las evidencias recabadas, el Juez de Control obsequió una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que en las próximas horas definirá su situación jurídica conforme a derecho.

BCT

Morelia
FGE
feminicidio de una mujer

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com