Detenidos en Torreón Nuevo, Morelia, serían parte de célula dedicada a homicidios: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que los tres sujetos detenidos tras el enfrentamiento registrado la noche de ayer viernes en la colonia Torreón Nuevo, localizada al norte de Morelia, presuntamente son miembros de un grupo criminal dedicado a perpetrar homicidios.

La identidad de los capturados no fue revelada por la fuente, la cual agregó que a los susodichos les decomisaron dos armas cortas y una larga, así como una lona con mensajes alusivos a la apología del delito.