Detenido líder dedicado al robo de tiendas Oxxo en Morelia: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a un hombre, señalado como presunto líder de una organización delincuencial que opera en la capital michoacana, responsable de delitos como asalto y robo a mano armada con violencia; tiene orden de aprehensión vigente por encubrimiento por receptación, derivado de labores operativas del despliegue Blindaje Morelia.

El hombre fue detenido en la colonia Ilustres Novohispanos por los elementos de la Guardia Civil, quienes le localizaron entre sus pertenencias un envoltorio de sustancia granulada con las características propias de metanfetamina.

Acto seguido y tras verificar sus antecedentes, se constató que el ahora detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por el mencionado delito. Además, es señalado de ser líder de una organización delictiva, dedicada al robo de tiendas Oxxo en Morelia. Fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para las diligencias establecidas.

La SSP refuerza sus labores policiales en zonas consideradas focos rojos, así como sitios de mayor afluencia y sus alrededores.

