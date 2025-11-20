Detención de “El Licenciado”, por operativo coordinado entre los tres órdenes de gobierno: Policía Morelia

En entrevista, explicó que el operativo —efectuado el pasado martes en la capital michoacana— fue encabezado por elementos de la Armada de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, con apoyo de instituciones estatales y de la Policía Morelia.

Sobre la participación de la corporación municipal, Alarcón Olmedo detalló que se sumaron con la aportación de datos y el análisis de material videográfico. Agregó que este tipo de trabajos contribuyen al esclarecimiento tanto de este, como de otros casos que están en curso.

“Esta acción concreta sí obedece a una estrategia de determinación del Plan Michoacán; es un seguimiento que se realizó con el propósito por el cual fue creada la estrategia, que fue reducir la violencia y esclarecer algunos casos, desactivar algunos generadores de violencia. Es una primera muestra del esfuerzo que se hace de forma conjunta entre los tres niveles de gobierno (...)”, puntualizó.

Indicó que las detenciones realizadas en las últimas semanas —y otras efectuadas desde meses atrás— son resultado del seguimiento, la inteligencia y el trabajo en campo de todo el gabinete de seguridad, así como del personal que se centra en analizar horas de videograbaciones para hilar hechos y robustecer carpetas de investigación, con lo cual se permita solicitar y obtener ante un juez una vinculación a proceso, o prisión preventiva.

Cabe resaltar que la detención de Jorge Armando “N” ocurrió poco más de dos semanas después del homicidio del edil Carlos Manzo, y fue confirmada por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, y el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña.

