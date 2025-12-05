Detectan robo de nochebuenas en Plaza Melchor Ocampo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unos días de que se colocaran las nochebuenas en distintas plazas y espacios públicos de Morelia, ya se ha registrado el robo de algunas de estas plantas, señaló Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
En entrevista colectiva, el secretario indicó que el llamado a la ciudadanía es a preservar en las mejores condiciones estos espacios, que por la temporada navideña son decorados con distintos adornos y algunas nochebuenas.
“De nochebuenas van cuatro que nos volaron en la plaza Melchor Ocampo, pero ya se restablecieron. De hecho, el año pasado también se registró esta problemática (...)”, destacó.
Aunado a esto, el funcionario municipal señaló que esta incidencia ha ido a la baja, aunque aún se llega a presentar.
“Le pedimos a los padres de familia con los peques que a veces entran al jardín para que no brinquen en las plantas, sobre todo para mantener el orden”, agregó.
También se le cuestionó respecto a un caso que en semanas pasadas llamó la atención de la población, en el que se le pidió a una ciudadana retirarse de una de las jardineras de Plaza de Armas.
Sobre el tema, indicó que particularmente en Plaza de Armas se tienen protecciones para restringir el paso a estas zonas, lo cual es distinto a otros espacios, como el Jardín de Villalongín, donde no hay protecciones y el acceso está abierto.
Por ello, recalcó que la invitación a la ciudadanía es mantener estos espacios en las mejores condiciones.
Pues señaló que las y los trabajadores de la dependencia continúan con labores de mantenimiento, por lo que, si la población pone de su parte, estos espacios podrán preservarse por más tiempo.
BCT