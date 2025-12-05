Detectan robo de nochebuenas en Plaza Melchor Ocampo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unos días de que se colocaran las nochebuenas en distintas plazas y espacios públicos de Morelia, ya se ha registrado el robo de algunas de estas plantas, señaló Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

En entrevista colectiva, el secretario indicó que el llamado a la ciudadanía es a preservar en las mejores condiciones estos espacios, que por la temporada navideña son decorados con distintos adornos y algunas nochebuenas.

“De nochebuenas van cuatro que nos volaron en la plaza Melchor Ocampo, pero ya se restablecieron. De hecho, el año pasado también se registró esta problemática (...)”, destacó.

Aunado a esto, el funcionario municipal señaló que esta incidencia ha ido a la baja, aunque aún se llega a presentar.