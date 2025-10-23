Detectan primer billete falso "de la temporada" en Morelia; así se dieron cuenta pese a su gran parecido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios de redes sociales reportaron el hallazgo del que sería el primer billete falso de la temporada en la ciudad de Morelia.
El incidente ocurrió en una panificadora local, donde el personal se percató de que el papel moneda presentaba señales inusuales luego de recibirlo como forma de pago.
La información comenzó a circular en Facebook, donde varios ciudadanos señalaron que el billete —aparentemente auténtico— empezó a despintarse con el simple manejo cotidiano. Este detalle fue clave para que los trabajadores del establecimiento notaran que algo no estaba bien, a pesar de que el billete tenía un “gran parecido” con uno verdadero.
“Pues ya cayó el primer billete falso de la temporada… tengan cuidado”, se lee en el post, acompañado por una fotografía del billete parcialmente borrado.
La situación generó múltiples reacciones, entre ellas mensajes de advertencia por parte de otros usuarios que han detectado más casos similares.
Cabe destacar que cuando la tienda se refiere a la “temporada”, alude a los últimos meses del año, una etapa donde se incrementan las transacciones en efectivo debido a fenómenos como el Buen Fin, el pago de aguinaldos, las vacaciones, las compras navideñas y el aumento del turismo nacional e internacional que llega a pasar las fiestas de fin de año a México.
De acuerdo con los comentarios, no es la única situación registrada, ya que mencionan que “andan de 200, 500 y en dólares de 20, 50 y 100”, haciendo referencia a la presunta circulación de billetes falsos tanto en moneda nacional como extranjera.
“Los falsos se borran… y hay en circulación muchos”, escribió otra persona en la misma publicación.
Se recomienda a la población revisar los billetes con luz, tacto o plumas detectoras, especialmente durante esta época donde el flujo de efectivo tiende a dispararse.
RYE-