Detectan primer billete falso "de la temporada" en Morelia; así se dieron cuenta pese a su gran parecido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios de redes sociales reportaron el hallazgo del que sería el primer billete falso de la temporada en la ciudad de Morelia.

El incidente ocurrió en una panificadora local, donde el personal se percató de que el papel moneda presentaba señales inusuales luego de recibirlo como forma de pago.

La información comenzó a circular en Facebook, donde varios ciudadanos señalaron que el billete —aparentemente auténtico— empezó a despintarse con el simple manejo cotidiano. Este detalle fue clave para que los trabajadores del establecimiento notaran que algo no estaba bien, a pesar de que el billete tenía un “gran parecido” con uno verdadero.

“Pues ya cayó el primer billete falso de la temporada… tengan cuidado”, se lee en el post, acompañado por una fotografía del billete parcialmente borrado.