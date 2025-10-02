Detectan más de 200 asentamientos irregulares en Morelia; avanza su regularización

La secretaria señaló que la ciudad también vive un proceso de transformación hacia la verticalidad, con el aumento de edificios habitacionales. Este fenómeno, dijo, obliga a reforzar la infraestructura de agua, drenaje y movilidad. "El gran reto urbano es garantizar servicios y acompañar este crecimiento con planeación responsable", comentó.

En materia de movilidad, reconoció que este sigue siendo uno de los principales retos del gobierno municipal y estatal, porque es uno de los aspectos que mayor insatisfacción ciudadana genera, de acuerdo con encuestas del Inegi. Por ello, se trabaja en coordinación con el gobierno estatal y transportistas para mejorar la circulación, reorganizar paradas y fortalecer el transporte público.

Sobre los proyectos en curso del gobierno estatal que impactarán en la movilidad, como el segundo Anillo Periférico y el teleférico, Joanna Moreno explicó que, si bien pueden aliviar la carga vehicular, también implican riesgos de expansión urbana descontrolada. “Necesitamos planeación y sensibilidad social, porque no basta con los análisis técnicos, hay que escuchar a los vecinos”, puntualizó.

De cara al 2026, consideró que los retos de la Secretaría se concentran en consolidar el proceso de digitalización de trámites, concluir procesos de escrituración pendientes heredados del extinto Instituto Municipal de Vivienda y consolidar la modernización de los semáforos de la ciudad. También destacó la importancia de fortalecer la educación vial con programas como "Guardianes de la Movilidad", que buscará generar una nueva cultura ciudadana.

Finalmente, Joanna Moreno subrayó la necesidad de una mayor coordinación metropolitana. Recordó que Morelia colinda con 14 municipios y apenas se ha oficializado el límite con Tarímbaro, por lo que resulta prioritario avanzar en convenios similares, como el firmado recientemente con Charo. "La ciudad ya rebasó sus fronteras administrativas, y eso exige una visión conjunta", concluyó.

rmr