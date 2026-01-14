Detectan criaderos clandestinos de perros de raza en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante 2025 en Morelia se detectaron dos criaderos clandestinos de perros en los que se comercializaban ejemplares de raza, informó Minerva Bautista Gómez, directora general del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA).

En entrevista colectiva, la directora explicó que el Reglamento de Tenencia Responsable de Perros y Gatos de Morelia prohíbe la cría y venta de animales con fines comerciales cuando no se cuenta con los permisos correspondientes.

"Se ha identificado que los criaderos que nos han reportado son clandestinos y no tienen ningún control de los ejemplares; también hay maltrato y explotación de estas especies. Como tal, la venta está prohibida, y en su caso tendrían que contar con las certificaciones expedidas por las autoridades […]", destacó.

En este tenor, Bautista Gómez precisó que uno de los casos detectados corresponde a la cría de pomerania y pug, mientras que el segundo, del cual aún se continúa recabando información —debido a que podría requerir la presentación de una denuncia—, estaría relacionado con razas de mayor tamaño.

La directora señaló que, dependiendo de la raza, las ganancias por la comercialización de cachorros pueden superar los 10 mil pesos. Asimismo, indicó que en muchos de estos espacios no se cuenta con las condiciones mínimas necesarias para garantizar el bienestar de los animales.

Añadió que estos criaderos se han identificado en zonas de la ciudad donde se registra un mayor número de reportes por maltrato animal, entre ellas el poniente de Morelia.

En este sentido, recalcó que para que el IMPA pueda intervenir es indispensable que los reportes ciudadanos incluyan la dirección del domicilio, a fin de que el personal pueda acudir al lugar.

Para finalizar, la directora hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de detectar este tipo de sitios, realicen los reportes correspondientes, los cuales pueden hacerse ante el IMPA.

"Se debe parar esta sobrepoblación de animales, sobre todo con tantos perros de raza que fueron abandonados […]", concluyó.

