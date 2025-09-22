Detectados, dos sospechosos por granada en el INM en Morelia; cámaras privadas y del C4 aportan pistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De manera preliminar, se estima que al menos dos personas estuvieron implicadas en torno al artefacto explosivo que arrojaron frente al Instituto Nacional de Migración (INM), el cual iba dirigido a un individuo en específico, informaron autoridades en materia de seguridad.

La mañana de este lunes, un fuerte operativo se desplegó sobre la avenida Camelinas, particularmente en el edificio del INM, tras el reporte del hallazgo de un artefacto explosivo. En el sitio se implementó un cerco de seguridad con un perímetro de 75 metros, detalló Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad.

El comisario precisó que los primeros respondientes fueron elementos de la Guardia Civil, y posteriormente acudió la unidad especializada en artefactos explosivos. El líder de dicha unidad manipuló el objeto y confirmó que se trataba de un explosivo improvisado tipo granada de mano, el cual no detonó, según precisó el comisario.

Alarcón Olmedo indicó que, por parte de la Policía Morelia y del C4, se realiza el seguimiento correspondiente mediante el análisis de videos de las personas posiblemente relacionadas con el hecho.