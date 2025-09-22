Detectados, dos sospechosos por granada en el INM en Morelia; cámaras privadas y del C4 aportan pistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De manera preliminar, se estima que al menos dos personas estuvieron implicadas en torno al artefacto explosivo que arrojaron frente al Instituto Nacional de Migración (INM), el cual iba dirigido a un individuo en específico, informaron autoridades en materia de seguridad.
La mañana de este lunes, un fuerte operativo se desplegó sobre la avenida Camelinas, particularmente en el edificio del INM, tras el reporte del hallazgo de un artefacto explosivo. En el sitio se implementó un cerco de seguridad con un perímetro de 75 metros, detalló Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad.
El comisario precisó que los primeros respondientes fueron elementos de la Guardia Civil, y posteriormente acudió la unidad especializada en artefactos explosivos. El líder de dicha unidad manipuló el objeto y confirmó que se trataba de un explosivo improvisado tipo granada de mano, el cual no detonó, según precisó el comisario.
Alarcón Olmedo indicó que, por parte de la Policía Morelia y del C4, se realiza el seguimiento correspondiente mediante el análisis de videos de las personas posiblemente relacionadas con el hecho.
“Hay cámaras privadas y del C4, de las cuales ya se extrajo información importante para hacer un seguimiento puntual (…), creemos que están involucradas dos personas pero por la delicadeza del asunto no se podría profundizar más en la información”, puntualizó.
Por su parte, Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, precisó que el caso está siendo atendido por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Todo indica que fue una agresión sobre una persona en particular que estaba ahí a la espera de que abrieran las oficinas, una persona de procedencia sudamericana. Todo indica que fue en ese sentido (…)”, expuso.
El fiscal añadió que seguirán con las revisiones correspondientes, aunque subrayó que, por las circunstancias particulares del hecho, la investigación está a cargo de la FGR.
“Nosotros vamos a ayudar con lo que se requiera y esté a nuestro alcance, estamos en coordinación con la Policía Morelia, con la Secretaría de Seguridad Pública del estado y con la Sedena”, compartió.
Finalmente, Torres Piña señaló que, de acuerdo con la información recabada, no existían amenazas previas relacionadas con este suceso.
