Detectadas en Atlas de Riegos, micro zonificaciones sísmicas y zonas de hundimientos en Morelia: Joana Moreno

La funcionaria municipal explicó que gracias a los estudios realizados por el Instituto de Geofísica de la UNAM y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se ha podido detectar y documentar ampliamente las llamadas "fallas geológicas", pero se tenía poca información sobre las zonas de mayor impacto sísmico, debido a múltiples factores, ya sea por el tipo de terreno o la ubicación del mismo. El movimiento de la tierra, causado por los sismos, es distinto dependiendo del lugar y, por consiguiente, el impacto que puede tener varía.

"Se pusieron unas estaciones en diferentes puntos de la ciudad para ver cómo se mueve el terreno, cómo se acelera en un espacio o en otro espacio […] no solo son el tema de las fallas (geológicas) sino por el tipo de suelo […] a veces uno creería, eso es lo que nos dicen los ingenieros civiles que se han especializado en temas de sismos y estructuras, que no es lo mismo el riesgo que significa para un edificio que para una vivienda y uno pensaría que es mayor el riesgo para un edificio y nos decían no, depende de cómo se mueve el suelo, entonces habrá algunas zonas que será mayor el riesgo para las viviendas que para los edificios […] ya sabemos que no en todos lados se mueve igual el suelo, por lo tanto, no en todos lados tenemos que tener las mismas reglas (de construcción)", agregó.

El Atlas de Riegos permite conocer con mayor detalle, por ejemplo, el trazo de las "fallas geológicas" y el número de viviendas que están asentadas sobre ellas. Conocer estos datos permite tomar decisiones informadas no solo para las autoridades, sino para quienes viven en esas zonas o en un futuro podrían hacerlo.