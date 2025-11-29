Detecta Policía Morelia arrancones en Altozano y salida a Charo

De acuerdo al comisario, se han infraccionado a los vehículos que cumplen con su tarjeta de circulación y los operadores que no cuentan con sus documentos o placas son remitidos al corralón; en los últimos seis meses han trasladado a este lugar aproximadamente 10 vehículos, entre motos y autos.

Apuntó ante los medios de comunicación que sí bien, se han dado cuenta de que durante estas actividades que no están permitidas, hay consumo de alcohol, no se han percatado del tráfico de sustancias ilegales o situaciones de apuestas hasta el momento.

Agregó que también se han registrado víctimas mortales, por ejemplo, en esta semana una persona y el fin de semana pasado dos en Villas del Pedregal, en la avenida del Molcajete, recién inaugurada. Ambas salieron disparadas de la motocicleta.

BCT