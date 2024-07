Detecta Ayuntamiento 85 establecimientos con máquinas tragamonedas

Añadió que “los localitos que vemos que tienen máquinas, no tienen autorización, no tienen permiso, no tienen licencia para funcionar y lo que nosotros hacemos y lo hemos hecho ya en dos ocasiones es acudir, hacer un barrido, dejarles el aviso de que tienen que retirarlos o de lo contrario se les infracciona con una multa, pero no podemos nosotros llevarnos las máquinas ni clausurar”.

Explicó que se realizó el barrido, y que se ha detectado que mueven las máquinas después del aviso a otro local, por lo que la única forma efectiva de combatir es enviarle comunicación a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública y pedir el apoyo respectivo.

Benítez Silva precisó que las “zonas críticas” son: centro, norte, las periferias y algunas tenencias.

No tienen licencias, existen los centros recreativos dentro del catálogo de giros, ahí es donde se tipifican algunos de estos lugares, pero no hay, los centros de apuestas son los casinos que vienen de otra regulación, no encuadran en ninguna categoría que tenemos porque están prohibidos.

Se les deja el aviso para que retiren la máquina en virtud de que no cuentan con los permisos necesarios para operar.

“No podemos clausurar, no podemos decomisar, dejamos el aviso y en caso de reincidencia tenemos que buscar la clausura pero a quién le corresponde por ley y de manera sustentada es a la Federación y en su caso al Estado; también hay la posibilidad de que exista un convenio de coordinación con los municipios que es una figura que se puede explorar”, concluyó.

avl