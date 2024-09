Destacarán mujeres y pueblos originarios en próximo FICM

En largometraje mexicano Pablo Rendón destacó títulos de nombres ya conocidos por la cinefilia mexicana como Luna Marán que presenta “Chicharras”, Alonso Ruizpalacios con “La Cocina”, Edgar Nito y “Un cuento de pescadores”, Aarón Fernández con “Un hijo de su padre”, Alejandro Andrade Pease que presenta “Hombres íntegros”, Nicolás Pereda con “Lázaro de noche”, Yolanda Cruz con “La raya”, Fernanda Valadez y Astrid Rondero que presentan “Sujo” y Adolfo Dávila con “Violentas mariposas”.

En la selección michoacana resaltó el largometraje “Diplodocus” de Gastón Rodríguez Hernández, ya que muchas veces es difícil acceder a presupuestos y todo lo que implica la producción de una película. “Hay pocos largometrajes michoacanos y me parece una oportunidad increíble el celebrar que estos ejercicios se realicen dentro del estado de Michoacán”, afirmó.

En documental mexicano destacó “Ajuste de pérdidas” de Miguel Calderón, “Ya México no existirá más” de Annalisa D. Quagliata, “The age of water” de Alfredo e Isabel Alcántara, “La falla” de Alana Simoes, “Formas de atravesar un territorio” de Gabriela Domínguez, “Goodbye Horses” de Eva Aridjis, “Hilando sones” de Ismael Vásquez, “The in between” de Robie Flores, “Lachatao” de Natalia Bruschtein; “La libertad de fierro” de Santiago Esteinou, “Perseverancia” de Juan Carlos Martín, “Tratado de invisibilidad” de Luciana Kaplan y “Tzofo” de Salvador Martínez.

"Son 14 títulos que dan cuenta de un montón de situaciones. Si bien el documental siempre refleja esa realidad mexicana y esa pluralidad de voces que componen nuestro país, es una oportunidad única de poder acudir al festival y ver la selección", dijo.

Por otro lado, habló del cinespot de este año, el cual, dijo, es significativo para el festival ya que además de estar realizado por el diseñador y artista visual Rodrigo Toledo, en esta ocasión se suma a su equipo el director y animador mexicano Cristian Arredondo, ganador al mejor cortometraje de animación en el pasado festival, por su corto "Nube".

"El cinespot tiene lugar en el emblemático acueducto de Morelia, donde una niña por medio de historias de libros, en alusión a la vida, acomoda historias en movimiento a partir de guiones escritos. Realizan un cineminuto bastante interesante", puntualizó.