Destacan cierre óptimo en gobernabilidad durante 2025 en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En materia de gobernabilidad, Morelia cerró el 2025 de manera óptima, lo cual se atribuye tanto al diálogo permanente con grupos sociales, como a otros factores, destacó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista colectiva, el secretario señaló que este resultado no responde únicamente a los últimos días del año, sino al trabajo que se realizó a lo largo de todo el 2025, esto conforme a las instrucciones de la administración municipal.

“Al estar en permanente diálogo con grupos sociales, estar en acercamiento con encargados del orden, con jefes de tenencia, en las comunidades. Eso permitió que se tuviera tranquilidad, para también seguir avanzando en democratizar al municipio”, señaló.

Sobre este tema, indicó que uno de los procesos relevantes fue la renovación de encargados del orden, la cual durante el 2025 sumó cerca de 200 nombramientos. Asimismo, mencionó la consulta realizada en la tenencia de San Miguel, en la que, por mayoría, las y los habitantes decidieron no optar por el autogobierno.

En este tenor, recordó que en al menos tres tenencias de Morelia —San Miguel, Capula y San Nicolás— se han realizado consultas, y en todas los resultados se han inclinado por no regirse por usos y costumbres, por lo que el Ayuntamiento continúa administrando los recursos y brindando los servicios en estas demarcaciones.

Para culminar, Benítez Silva comentó que hasta el momento no se visualiza alguna otra consulta de este tipo, pues aseveró que a diferencia de otros años ni comunidades, ejidatarios, ni encargados del orden de dichas tenencias les han manifestado algo al respecto.

